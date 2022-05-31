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Світові ціни на нафту
падають: що стало причиною

Світові ціни на нафту падають: що стало причиною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:47

Світові ціни на нафту падають: що стало причиною

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту в понеділок, 13 червня, знизилися, оскільки спалах захворюваності COVID-19 в Пекіні розвіяла надії на швидке зростання попиту на паливо в Китаї. Побоювання з приводу глобальної інфляції і слабкого економічного зростання ще більше погіршили ситуацію на ринку.

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Світові ціни на нафту падають: що стало причиною
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:47

Світові ціни на нафту падають на 1,48%, ))) дуже смішно.
А ростуть на 20%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:34

Хоч би графік глянули і зрозуміли де зараз ціни, феєричні дилетанти!
Smart Smartovich
 
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