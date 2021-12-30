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Як штрафуватимуть за несвоєчасну
реєстрацію податкових...

Як штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію податкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:58

Як штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію податкових...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України нагадало, що Законом №2260-ІV, який набрав чинності 27.05.2022 р., внесені зміни, зокрема, до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, та доповнено підпунктом 69.11.

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Як штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних — роз’яснення
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:58

Очень правильное решение. Бардак по ПДВ надо закрыть, иначе смысл такого налога начнет терять смысл. Лучше ПОЖЕСТЧЕ действовать, чтобы быстро наладилось.
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