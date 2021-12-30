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Як штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію податкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України нагадало, що Законом №2260-ІV, який набрав чинності 27.05.2022 р., внесені зміни, зокрема, до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, та доповнено підпунктом 69.11.
Дивися повний текст Як штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних — роз’яснення
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:58
Очень правильное решение. Бардак по ПДВ надо закрыть, иначе смысл такого налога начнет терять смысл. Лучше ПОЖЕСТЧЕ действовать, чтобы быстро наладилось.
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