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Арештовані активи рф треба
конфісковувати вже зараз —...

Арештовані активи рф треба конфісковувати вже зараз —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:08

Арештовані активи рф треба конфісковувати вже зараз —...

Пропонуємо до обговорення:
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на потребі конфіскації арештованих активів російської федерації уже сьогодні, адже саме росія, яка влаштувала війну, має платити за зруйновані будинки, масові убивства та інші жахливі наслідки повномасштабного вторгнення.

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Арештовані активи рф треба конфісковувати вже зараз — Подоляк
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:08

еще не конфискованы?..ждем что бы спрятали?
2germ2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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