Ситуація на грошовому ринку в Україні може розвиватися за двома сценаріями вважає один з керівників НБУ.
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У НБУ назвали два сценарії грошової політики: латиноамериканський та ізраїльський
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:16
У НБУ назвали два сценарії грошової політики:...
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Дивися повний текст
У НБУ назвали два сценарії грошової політики: латиноамериканський та ізраїльський
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:16
У Израиля ставка 0,1%, у Венисуэлы - 52%. Вопрос, какой сценарий выбрал НБУ?
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