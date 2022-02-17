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У НБУ назвали два сценарії
грошової політики:...

У НБУ назвали два сценарії грошової політики:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:16

У НБУ назвали два сценарії грошової політики:...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на грошовому ринку в Україні може розвиватися за двома сценаріями вважає один з керівників НБУ.

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У НБУ назвали два сценарії грошової політики: латиноамериканський та ізраїльський
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:16

У Израиля ставка 0,1%, у Венисуэлы - 52%. Вопрос, какой сценарий выбрал НБУ?
welmexplus
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:32

Re: У НБУ назвали два сценарії грошової політики:...

  welmexplus написав:Вопрос, какой сценарий выбрал НБУ?


Говорить головой и печатать деньги.
Moneta
 
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