У недавньому інтерв'ю The Project співзасновник Dogecoin Джексон Палмер сказав, що криптовалюти сприяють шахрайству.
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Співзасновник Dogecoin: криптовалюти — ідеальний інструмент для інтернет-шахраїв
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:32
Співзасновник Dogecoin: криптовалюти — ідеальний...
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Співзасновник Dogecoin: криптовалюти — ідеальний інструмент для інтернет-шахраїв
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