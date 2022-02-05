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SWIFT пприпиняє надавати послуги Сбербанку, РСХБ та МКБ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 чер, 2022 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні набувають чинності санкції проти трьох великих російських банків - Сбєрбанку, Россельхозбанку та Московського кредитного банку. Вони відключають від системи SWIFT
Дивися повний текст SWIFT пприпиняє надавати послуги Сбербанку, РСХБ та МКБ — Єрмак
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:22
наконец-то что-то хоть сдвинулось
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