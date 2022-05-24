Українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу.
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Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:00
Українське посвідчення водія можна обміняти на документ...
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Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка
Додано: Вів 14 чер, 2022 16:01
Самое главное - права старого образца так не поменять. И МВД забыли такое указать ну и редакция.
Додано: Вів 14 чер, 2022 16:06
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