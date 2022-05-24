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Українське посвідчення водія
можна обміняти на документ...

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:00

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ...

Пропонуємо до обговорення:
Українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу.

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Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:01

Самое главное - права старого образца так не поменять. И МВД забыли такое указать ну и редакция.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:06

  balta_laska написав:Самое главное - права старого образца так не поменять. И МВД забыли такое указать ну и редакция.

Естественно так не поменять.

Почему забыли? -- прямо на картинке громадный такой намек...
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