Кабінет міністрів спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.
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Дітям спростили виїзд з України за кордон на відпочинок
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:41
Дітям спростили виїзд з України за кордон на відпочинок
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Дивися повний текст
Дітям спростили виїзд з України за кордон на відпочинок
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