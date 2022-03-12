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Австрія виділяє €28 мільярдів
на боротьбу з інфляцією

Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:31

Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Австрії виділить до 2026 року 28 млрд євро на боротьбу зі зростанням цін та на компенсації населенню пов'язаних із цим витрат.

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Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:31

Надрукувати гроші, тим самим визвавши інфляцію і витратити їх на боротьбу з інфляцією! Геніально!
Хоча підозрюю що просто заголовок статті просто неправильний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:38

  andrijk777 написав:Надрукувати гроші, тим самим визвавши інфляцію і витратити їх на боротьбу з інфляцією! Геніально!
Хоча підозрюю що просто заголовок статті просто неправильний.

Чтобы не подозревать, а убедится -- нужно статью прочитать :wink: -- там все планы озвучены...
_hunter
 
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