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Долар почне падати: аналітик
розповів, коли чекати...

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як Нацбанк скасував обмеження щодо курсу долара, в обмінниках долар упав з 38 до 35,5 гривні. А найближчим часом він знизиться ще нижче — йтиме до ринкового консенсусу.

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Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати на зміцнення гривні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45

слабо віриться, бо вимушені будуть друкувати як дурні
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:24

Дай Боже
espanol
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