RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Долар почне падати: аналітик
розповів, коли чекати...

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Після того, як Нацбанк скасував обмеження щодо курсу долара, в обмінниках долар упав з 38 до 35,5 гривні. А найближчим часом він знизиться ще нижче — йтиме до ринкового консенсусу.

Дивися повний текст
Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати на зміцнення гривні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45

слабо віриться, бо вимушені будуть друкувати як дурні
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 14.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 17:24

Дай Боже
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 277
З нами з: 24.02.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 18:05

Долар впринципі в теперішніх умовах не може повернутися до 33 грн. В зупиненій економіці це не можливо без "ручного" регулювання для "обраних"
vv5700
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли...
R2 » Сер 15 чер, 2022 18:04
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 18:05
ali_babaika
Податок на квартири для українців змінили: коли...
R2 » Пон 13 чер, 2022 20:04
3 434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 08:30
p_a_l
У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...
R2 » Нед 22 тра, 2022 07:54
3 960
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 14:56
isaaknemos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.