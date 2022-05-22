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Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Після того, як Нацбанк скасував обмеження щодо курсу долара, в обмінниках долар упав з 38 до 35,5 гривні. А найближчим часом він знизиться ще нижче — йтиме до ринкового консенсусу.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45
слабо віриться, бо вимушені будуть друкувати як дурні
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ruslan42212
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Додано: Чет 16 чер, 2022 17:24
Дай Боже
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Додано: Чет 16 чер, 2022 18:05
Долар впринципі в теперішніх умовах не може повернутися до 33 грн. В зупиненій економіці це не можливо без "ручного" регулювання для "обраних"
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Ірина_
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p_a_l
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