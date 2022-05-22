|
|
|
Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Після того, як Нацбанк скасував обмеження щодо курсу долара, в обмінниках долар упав з 38 до 35,5 гривні. А найближчим часом він знизиться ще нижче — йтиме до ринкового консенсусу.
Дивися повний текст Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати на зміцнення гривні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97971
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 16:45
слабо віриться, бо вимушені будуть друкувати як дурні
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 17:24
Дай Боже
-
espanol
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 24.02.14
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:05
Долар впринципі в теперішніх умовах не може повернутися до 33 грн. В зупиненій економіці це не можливо без "ручного" регулювання для "обраних"
-
vv5700
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 16.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:32
Бородатый КЭН с косичкой новость нашептал?)))
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11237
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1517 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 16 чер, 2022 18:43
А як же щодо того що НБУ зможе друкувати скільки потрібно?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7539
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 22:48
Шапран, Вы слушали песню: "фантазер, ты меня называла!)"?
-
priem_metalla86
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 31.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 чер, 2022 22:58
банки могут продать только ,то что купили через кассу. перетоков через межбанк нет . Шапран не осведомлен ... вычеркиваем .
-
kvn2
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:15
так шо уже - в гривну выходить??? Хорошая шутеечка - аплодирую стоя:)
-
greenback1996
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:26
Игсперд, видимо, никогда не слышал про торговый баланс. Крупнейшие предприятия-экспортеры разрушены, вырос импорт автомобильного топлива (локальные НПЗ разрушены), с экспортом зерна проблемы, "благодаря" дебилизму НБУ с фиксированным межбанковским курсом экспортеры заводят валюты ровно столько, скольно нужно потратить, айтишники уже ищут способы получать свой валютный доход за пределами Украины, а у кого есть накопления, просят придержать выплату вознаграждения до лучших времен на зарубежных счетах компаний. НБУ неистово печатает гривну. Так откуда возьмется укрепление нацвалюты?
Востаннє редагувалось sich
в П'ят 17 чер, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
-
sich
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 11.09.10
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|187
|
|
|3
|445
|
Вів 14 чер, 2022 08:30
p_a_l
|
|3
|970
|
|