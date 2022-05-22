Це тебе "вычеркиваем".
Він ж написав: "Потрібно розуміти, що готівковий ринок — це похідна від безготівкового міжбанку". Тобто "каса" це фігня у порівнянні з безготівкою.
Або запереч це, або тебе "вычеркиваем".
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27
Це тебе "вычеркиваем".
Він ж написав: "Потрібно розуміти, що готівковий ринок — це похідна від безготівкового міжбанку". Тобто "каса" це фігня у порівнянні з безготівкою.
Або запереч це, або тебе "вычеркиваем".
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:32
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:41
Re: Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
Яка маячня. Восени буде 40.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:44
andrijk777 Я вам не ти-кав і не хамив, так що будьте ласкаві, поводьте себе гідно. Про платіжний баланс в курсі. І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара. Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.
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