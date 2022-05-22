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Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27
kvn2 написав:
банки могут продать только ,то что купили через кассу. перетоков через межбанк нет . Шапран не осведомлен ... вычеркиваем .
Це тебе "вычеркиваем".
Він ж написав: "Потрібно розуміти, що готівковий ринок — це похідна від безготівкового міжбанку". Тобто "каса" це фігня у порівнянні з безготівкою.
Або запереч це, або тебе "вычеркиваем".
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andrijk777
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:32
sich написав:
Игсперд, видимо, никогда не слышал про торговый баланс.
Впевнений що експерт прекрасно про це знає.
А ось ти напевно ніколи не чув про "платіжний баланс". Прочитай для загального розвитку, можливо розумніший станеш.
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andrijk777
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:41
Яка маячня. Восени буде 40.
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tetiv
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:44
andrijk777 Я вам не ти-кав і не хамив, так що будьте ласкаві, поводьте себе гідно. Про платіжний баланс в курсі. І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара. Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.
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sich
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:28
sich написав:
І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.
-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті
-збільшення грошей від заробітчан
*наскільки це суттєві надходження питання не до мене.
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andrijk777
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32
sich написав:
Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.
Опять 25.
А безготівковий вчора був 29.5, сьогодні знову 29.5
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andrijk777
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:09
andrijk777 написав: sich написав:
І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.
-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті
Йде у валюте, але друкують під неї гривню.
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копейка
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:33
копейка написав: andrijk777 написав: sich написав:
І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.
-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті
Йде у валюте, але друкують під неї гривню.
А що означає "друкують під неї
гривню"?
Не розумію цього.
А якщо я продав зерно за кордон за валюту, то під цю валюту також друкують гривню?
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andrijk777
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