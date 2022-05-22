RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Долар почне падати: аналітик
розповів, коли чекати...

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27

  kvn2 написав:банки могут продать только ,то что купили через кассу. перетоков через межбанк нет . Шапран не осведомлен ... вычеркиваем .

Це тебе "вычеркиваем".
Він ж написав: "Потрібно розуміти, що готівковий ринок — це похідна від безготівкового міжбанку". Тобто "каса" це фігня у порівнянні з безготівкою.
Або запереч це, або тебе "вычеркиваем".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 11.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:32

  sich написав:Игсперд, видимо, никогда не слышал про торговый баланс.

Впевнений що експерт прекрасно про це знає.
А ось ти напевно ніколи не чув про "платіжний баланс". Прочитай для загального розвитку, можливо розумніший станеш.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 11.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:41

Re: Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...

Яка маячня. Восени буде 40.
tetiv
 
Повідомлень: 21
З нами з: 10.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:44

andrijk777 Я вам не ти-кав і не хамив, так що будьте ласкаві, поводьте себе гідно. Про платіжний баланс в курсі. І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара. Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.
sich
 
Повідомлень: 560
З нами з: 11.09.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:28

  sich написав:І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.

-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті
-збільшення грошей від заробітчан
*наскільки це суттєві надходження питання не до мене.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 11.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32

  sich написав:Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.

Опять 25.
А безготівковий вчора був 29.5, сьогодні знову 29.5
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 11.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:09

  andrijk777 написав:
  sich написав:І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.

-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті

Йде у валюте, але друкують під неї гривню.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 31.07.19
Подякував: 201 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:33

  копейка написав:
  andrijk777 написав:
  sich написав:І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.

-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті

Йде у валюте, але друкують під неї гривню.

А що означає "друкують під неї гривню"?
Не розумію цього.
А якщо я продав зерно за кордон за валюту, то під цю валюту також друкують гривню?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 11.11.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якір для стабілізації: у НБУ розповіли, коли...
R2 » Сер 15 чер, 2022 18:04
1 191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 18:05
ali_babaika
Податок на квартири для українців змінили: коли...
R2 » Пон 13 чер, 2022 20:04
3 445
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 08:30
p_a_l
У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...
R2 » Нед 22 тра, 2022 07:54
3 975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 14:56
isaaknemos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (931)
17.06.2022 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.