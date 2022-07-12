RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Долар почне падати: аналітик
розповів, коли чекати...

Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:27

  kvn2 написав:банки могут продать только ,то что купили через кассу. перетоков через межбанк нет . Шапран не осведомлен ... вычеркиваем .

Це тебе "вычеркиваем".
Він ж написав: "Потрібно розуміти, що готівковий ринок — це похідна від безготівкового міжбанку". Тобто "каса" це фігня у порівнянні з безготівкою.
Або запереч це, або тебе "вычеркиваем".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:32

  sich написав:Игсперд, видимо, никогда не слышал про торговый баланс.

Впевнений що експерт прекрасно про це знає.
А ось ти напевно ніколи не чув про "платіжний баланс". Прочитай для загального розвитку, можливо розумніший станеш.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:41

Re: Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...

Яка маячня. Восени буде 40.
tetiv
 
Повідомлень: 21
З нами з: 10.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:44

andrijk777 Я вам не ти-кав і не хамив, так що будьте ласкаві, поводьте себе гідно. Про платіжний баланс в курсі. І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара. Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.
sich
 
Повідомлень: 563
З нами з: 11.09.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:28

  sich написав:І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.

-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті
-збільшення грошей від заробітчан
*наскільки це суттєві надходження питання не до мене.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:32

  sich написав:Навпаки, тиждень тому курс в обмінному пункті біля мене був 35.15, сьогодні - 35.50.

Опять 25.
А безготівковий вчора був 29.5, сьогодні знову 29.5
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:09

  andrijk777 написав:
  sich написав:І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.

-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті

Йде у валюте, але друкують під неї гривню.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 353
З нами з: 31.07.19
Подякував: 241 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:33

  копейка написав:
  andrijk777 написав:
  sich написав:І тим не менш, не бачу причин для здешевлення долара.

-зовнішня допомога, яка очевидно йде в валюті

Йде у валюте, але друкують під неї гривню.

А що означає "друкують під неї гривню"?
Не розумію цього.
А якщо я продав зерно за кордон за валюту, то під цю валюту також друкують гривню?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:50

Re: Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...

Ну шо там с падением доллара и платежным балансом?
Дефіцит зведеного платіжного балансу України у травні 2022 року становив $1,9 млрд, що у 6,8 разу більше за дефіцит у травні 2021-го.

https://biz.nv.ua/ukr/economics/shcho-v ... 53617.html
sich
 
Повідомлень: 563
З нами з: 11.09.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:49

Re: Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати...

Ауууу, то коли вже "курс прямуватиме до позначки 33,0 гривні за долар"?
sich
 
Повідомлень: 563
З нами з: 11.09.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар і євро дорожчають: яка ситуація в обмінниках зараз
R2 » П'ят 29 лип, 2022 14:33
0 171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 14:33
R2
Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати...
R2 » П'ят 29 лип, 2022 10:02
1 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 10:02
priem_metalla86
Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна... 1, 2
R2 » Вів 12 лип, 2022 15:09
10 1674
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 14:45
presto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (351)
30.07.2022 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.