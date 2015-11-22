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Оплата обучения за границей

Оплата обучения за границей
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:13

Оплата обучения за границей

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как сейчас происходит оплата в контексте валютных ограничений.

Иностранное образовательное учреждение выставляет счёт к оплате в национальной валюте. Отсюда его нужно оплатить по реквизитам и по счету/договору, соответственно купить валюту этой гордой страны. Но с покупкой валюты у нас сейчас не особо, пропускают банки такие целевые платежи?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:29

Re: Оплата обучения за границей

Нашлось вот что:

14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:

[...]

5-1) операцій з перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави;

{Пункт 14 доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022}
Esq
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 18.08.06
Подякував: 485 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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