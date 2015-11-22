Оплата обучения за границей

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Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как сейчас происходит оплата в контексте валютных ограничений.
Иностранное образовательное учреждение выставляет счёт к оплате в национальной валюте. Отсюда его нужно оплатить по реквизитам и по счету/договору, соответственно купить валюту этой гордой страны. Но с покупкой валюты у нас сейчас не особо, пропускают банки такие целевые платежи?
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення: