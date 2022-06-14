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Тактика 2014 року: в НБУ
розповіли про ситуацію з...

Тактика 2014 року: в НБУ розповіли про ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:31

Тактика 2014 року: в НБУ розповіли про ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
На жаль, росія тимчасово окупувала частину української території. Крім того, окупанти також намагаються активно вести в обіг російський рубль на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

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Тактика 2014 року: в НБУ розповіли про ситуацію з гривнею на окупованих територіях
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 18:31

Я знаходжусь на окупованой території м. Нова Каховка, Херсонської області, і тут нема заборони у використанні гривні. Можна купувати товари у магазина і на ринку як у гривні, так і в рублях. Проблема є у металевих гривнях, їх майже ніде не приймають, або приймають у деяких магазинах до сьоми гривень!
На сьогодні, 19.06.2022р. примусового конвертування гривні у рублі також є брехнею!
marinacarevska
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:01

marinacarevska , ви жалієтесь, чи хвастаєте?)
Kate0000
 
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