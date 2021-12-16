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Що таке 100% гарантії
за банківськими вкладами

Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:28

Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 13 квітня 2022 року набрав чинності Закон України №2180-IX", яким вводиться 100% гарантія за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП.

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Що таке 100% гарантії за банківськими вкладами
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:28

Ви тільки забули згадати одну важливу деталь - якщо вклад був у валюті, то назад можно отримати його тільки в гривні за курсом НБУ..
old
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 21:38

  old написав:Ви тільки забули згадати одну важливу деталь - якщо вклад був у валюті, то назад можно отримати його тільки в гривні за курсом НБУ..

Точно-точно. В предложении "Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ" совсем об этом сказать забыли.
moveton
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