Комітет з монетарної політики Національного банку провів засідання щодо рівня облікової ставки.
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Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляції
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45
Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили...
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Програють усі: і бізнес, і громадяни – у НБУ висловили занепокоєння щодо гіперінфляції
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