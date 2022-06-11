На найбільше збільшення можуть розраховувати ті українці, які і зараз отримують максимальні виплати.
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Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
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Додано: Вів 21 чер, 2022 20:12
Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
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Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
Додано: Вів 21 чер, 2022 20:29
Отличная прибавка к пенсии. Есть о чем задуматься за 30 лет до пенсии.
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