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Фонд гарантування вкладів розпочинає виплати коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 чер, 2022 10:43
Пропонуємо до обговорення:
З 21 червня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «Мегабанк» за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 02 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
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Додано: Сер 22 чер, 2022 10:43
попадает ли под гарантии фонда вклад, который закончился в марте, но который не смогли забрать из-за военных действий?
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anatoliy_maziy
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