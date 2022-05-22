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Небезпечні борги за комуналку:
за яку суму українців...

Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 12:58

Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі українці звикли накопичувати борги за комунальні послуги, а під час війни ця проблема стала просто катастрофічною.

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Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців можуть відключити від послуг
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 12:58

Как быть тем, кто временно выехал из своей квартиры? Стоят счётчики на воду, на электричество, а на газ-нет. Как в таком случае, за какие услуги надо платить?
klimrose
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 13:46

  klimrose написав:Как быть тем, кто временно выехал из своей квартиры? Стоят счётчики на воду, на электричество, а на газ-нет. Как в таком случае, за какие услуги надо платить?

В таком случае платить нужно "абонплату" за воду, за электричество (если есть), за газ. + за газ -- сколько там еще насчитают за временно выехавших из своей квартиры прописанных.
_hunter
 
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