Деякі українці звикли накопичувати борги за комунальні послуги, а під час війни ця проблема стала просто катастрофічною.
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Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців можуть відключити від послуг
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Додано: Чет 23 чер, 2022 12:58
Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців...
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Дивися повний текст
Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців можуть відключити від послуг
Додано: Чет 23 чер, 2022 12:58
Как быть тем, кто временно выехал из своей квартиры? Стоят счётчики на воду, на электричество, а на газ-нет. Как в таком случае, за какие услуги надо платить?
Додано: Чет 23 чер, 2022 13:46
В таком случае платить нужно "абонплату" за воду, за электричество (если есть), за газ. + за газ -- сколько там еще насчитают за временно выехавших из своей квартиры прописанных.
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