Виплати військовим під час війни

Специально избранным людям можно об этом поговорить. Вот опять начали. Может и ещё раз закончится резолюцией, что перед долгом службы в армии типа все равны.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 12 чер, 2024 23:27
Специально избранным людям можно об этом поговорить. Вот опять начали. Может и ещё раз закончится резолюцией, что перед долгом службы в армии типа все равны.
Додано: Чет 13 чер, 2024 00:02
Сьогодні чув розмову, де трапилась трошки інша математика
Хлопець назбирав трохи премій, тих, що по 100К, і як раз підвернувся варіант з купівлею хорошого авто, про яке мріяв. Назбираних грошей не хватало, то ж позичив ще стільки ж і купив свою ластівку, розраховуючи шіидко віддати борг. А через місяць замість премії 100 отримав 70, а ще через місяць стали платить премію 30 на його позиціях. Знизили премію, бо потрібно підняти 170 тим, хто в районі 500м до лінії зіткнення. Довелось залізти в кредити.
Тайтаке
Додано: Чет 13 чер, 2024 02:46
Йшов 28міс великої війни.
На фінфорумі досі не знали, що і 21тис, і +100тис -- це “чистими на руки”.
Сором. Ганьба. Журба... 😒
Додано: Чет 13 чер, 2024 20:58
То чому розпадаються, якщо зарплати такі великі?
Щодо сільск.жителів -- якась дивна інфо.
Мені завжди здавалось, що сільські городи, господарства і т.д. -- це споконвіку було замкнутою самозабезпеченою системою, що генерувала надлишки, і цим дозволяла купувати також і щось ззовні. Форма самозайнятості.
У будь-якому випадку сільськ.життя не може потребувати щомісяця вливаннь майже 3х середніх зарплат по країні. Бо це абсурд. Нема таких зарплат у селах.
citramon
Настільки неясно, що аж невдобно...
Куди він ту машину купив?
Аби вдома стояла, чи тут, на фронті, роботу робити??
Якщо вдома... див.п.1.
І важко повірити, що хоч комусь відмовлять у праві піти на “ті 500м”, особливо якщо людина вже потратила гроші наперед...
Завжди, ще від 2го місяця -- всі чомусь навпаки хотіли якнайдалі від нуля.
І, до речі, навіть нуль і 500м -- то “дві великі різниці”.
На нулі, навіть при затишші, а щоночі десь половина не спить і чатує. Зміна щотригодини.
На 500м... -- це може бути всього п`ята частина. І кожен може виспатись в норм.нічний час.
Хоча все те вважають “нулем”...
Якщо купив машиу сюди, на фронт -- то... Дивно. Мали би всі скидатись на “лізинг”.
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