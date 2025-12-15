|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:05
Bolt написав: slonomag написав: Bolt написав:
Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година
Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.
Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).
+
На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.
Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.
А, ну так тем более как хобби, лишние 500евро в месяц к пенсии за 10часов в неделю - норм.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:31
100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41803
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 15 гру, 2025 18:05
flyman написав:
100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
1200$чистими на місяць. 💪
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3784
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 15 гру, 2025 19:19
Bolt написав: flyman написав:
100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
1200$чистими на місяць. 💪
Це дуже мало для Києва. Можливо ІПСО.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10413
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 22:28
Bolt написав: flyman написав:
100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
1200$чистими на місяць. 💪
Київ Фейслеса наліцо
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41803
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 15 гру, 2025 22:32
Bolt написав: flyman написав:
100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
1200$чистими на місяць. 💪
Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 гру, 2025 22:47
Frant
Чому ж пани Болт і Флаймен не працевлаштувались таксистами?
Де ви бачили таксистів на дитячій колясці замість автомобіля?
Це 4 ящики горіхів можна з парку від білки вивезти на колясці. А пасажири можуть відмовитись сідати в неї.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17338
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 15 гру, 2025 23:15
Bolt написав: slonomag написав: Bolt написав:
Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година
Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.
Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).
+
На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.
Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.
Может еще зависит от того кто во что себя оценивает?
Я знаю 2-х человек, работают на одинаковых позициях в разных компаниях.
Одного и в хвост и в гриву за 19 долларов в час, другой на более спокойном месте за 30 долларов в час.
Тот, который за 19 такой кадр, что его легко прогнуть. Будет делать то что скажут и за те деньги, за которые ему скажут.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18103
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8813 раз.
- Подякували: 5548 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|