Виплати військовим під час війни

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Успіх написав:Але ні ти, ні інші форумчани - не хочете вступати до лав ЗСУ, щоб ВСЬОГО ЛИШ ЗА 1 РІК(!!!) заробити на авто преміум класу!
За рік можна заробити максимум (100к+25к+70к)*0,8*12/40,5 = 46 000 USD. Можливо неправильно порахував, то прошу поправити. На авто преміум-класу з салону цих коштів не вистачить. Для приладу, найдешевший Мерседес A–Class коштує від 50к USD в салоні. І ще варто не забувати, що навіть для цих коштів потрібно цілий рік без вихідних бути на лінії реального бойового зіткнення, що є нереально.
Правлю.
1) Вищипувати робочі і неробочі дні людям на нулі -- будуть “не тільки лиш всі”. Найчастіше, мабуть, дають повну сотню премії. Давали.
2) Куди пішло 20% від 195тис? 39тис, на хвилиночку. Навіть на внутр.витрати бригади, знову ж таки -- не общипують солдатів з нуля. Не було такої практики у 2022р. А живуть вони у вихідні в селах біля нуля. Там нема на що тратити.
Сьогодні чув розмову, де трапилась трошки інша математика Хлопець назбирав трохи премій, тих, що по 100К, і як раз підвернувся варіант з купівлею хорошого авто, про яке мріяв. Назбираних грошей не хватало, то ж позичив ще стільки ж і купив свою ластівку, розраховуючи шіидко віддати борг. А через місяць замість премії 100 отримав 70, а ще через місяць стали платить премію 30 на його позиціях. Знизили премію, бо потрібно підняти 170 тим, хто в районі 500м до лінії зіткнення. Довелось залізти в кредити. Тайтаке
Bobua написав:2) Куди пішло 20% від 195тис? 39тис, на хвилиночку. Навіть на внутр.витрати бригади, знову ж таки -- не общипують солдатів з нуля. Не було такої практики у 2022р. А живуть вони у вихідні в селах біля нуля. Там нема на що тратити.
Наверное у вас нет семьи, детей и родителей. Поэтому вы тратите все на себя. А у многих затраты намного возрастали.! Теперь родителям\жене нужно выполнять обязанности\работы за мобилизованного. Но не каждая женщина\родитель сможет выполнить бытовые работы особенно сельским жителям. Огород, уход за хозяйством, починить по мелочи сломанную бытовую технику и т.д. Теперь все это оплачивает мобилизированный М ! Многие семьи и распадаются по этой причине
То чому розпадаються, якщо зарплати такі великі?
Щодо сільск.жителів -- якась дивна інфо. Мені завжди здавалось, що сільські городи, господарства і т.д. -- це споконвіку було замкнутою самозабезпеченою системою, що генерувала надлишки, і цим дозволяла купувати також і щось ззовні. Форма самозайнятості.
У будь-якому випадку сільськ.життя не може потребувати щомісяця вливаннь майже 3х середніх зарплат по країні. Бо це абсурд. Нема таких зарплат у селах.
citramon
Настільки неясно, що аж невдобно...
Куди він ту машину купив? Аби вдома стояла, чи тут, на фронті, роботу робити??
Якщо вдома... див.п.1. І важко повірити, що хоч комусь відмовлять у праві піти на “ті 500м”, особливо якщо людина вже потратила гроші наперед... Завжди, ще від 2го місяця -- всі чомусь навпаки хотіли якнайдалі від нуля. І, до речі, навіть нуль і 500м -- то “дві великі різниці”. На нулі, навіть при затишші, а щоночі десь половина не спить і чатує. Зміна щотригодини. На 500м... -- це може бути всього п`ята частина. І кожен може виспатись в норм.нічний час. Хоча все те вважають “нулем”...
Якщо купив машиу сюди, на фронт -- то... Дивно. Мали би всі скидатись на “лізинг”.
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