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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 24 сер, 2024 09:09
Успіх написав: Bobua написав:
У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились
Підтверджую!
Саме так і є - десь такий період...
Нехай краще собі пальці вони пообрізають, ніж нам премії!
Bobua написав:
А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство
Так отож - свинство і цинізм вищого гатунку!
І зовсім не дивно, до десь на Марсі, за останні 6міс пішло в сзч дуже багато... і продовжують іти...
Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.
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sens
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Додано: Суб 24 сер, 2024 09:18
sens
Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.
Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.
Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.
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Hotab
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Додано: Чет 29 сер, 2024 22:05
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Українські військові та члени сімей загиблих захисників можуть отримати виплати за державні нагороди: розміри
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Ірина_
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:29
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