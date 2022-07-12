Виплати військовим під час війни

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.
Вимикайте юриста, вмикайте реаліста. Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях. Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази. Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.
Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.
Отримуйте 1 500 грн на спортивні заняття щокварталу — у Дії стартує нова програма для ветеранів Запускаємо нову програму разом із Мінветеранів — Ветеранський спорт, який допоможе Захисникам і Захисницям відновлюватися та повертатися до активного життя. Послугою можуть скористатися ветерани від 18 років — достатньо мати код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в Дії не обов’язкове. На вашу картку автоматично надійде 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів.
Як отримати кошти: • Зайдіть у застосунок Дія • Оберіть Ветеранський спорт у розділі Сервіси • Відкрийте Дія.Картку та виберіть її для зарахування коштів • Надішліть заявку
Важливо: щоб отримати допомогу на перший квартал 2025 року, подайтеся до 20 січня. Невитрачені кошти повертаються до бюджету, але наступного кварталу ви знову отримаєте повну суму.
Спорт — це не лише фізичне здоров’я. Ця програма — про зниження стресу, знайомства з новими людьми та повернення до звичного життя. Приєднуйтеся та займайтеся спортом.