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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:21
la9 написав: la9 написав:
Скажіть, хтось знайшов вже магазин, де можна витратити ці кошти? Потрібен термінал з мсс 7941
Перевірив купу інтернет-магазинів - ніде не має відповідного терміналу. І по відгуках, так всюди, навіть в Києві знайти спортзал проблема
Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 10:20
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