Виплати військовим під час війни

Ставлення до грошей до та після мобілізації часто різниться. Через постійний стрес і розмитість майбутнього військові нерідко вдаються до імпульсивних витрат і ризикових інвестицій.
🔎 Що потрібно знати, аби уникнути психологічних пасток і необдуманих фінансових рішень — обговорюємо в новому випуску безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових».
У цьому випуску ви почуєте:
📍 Які психологічні чинники впливають на фінансову поведінку?
📍 Чому серед військових поширені проблеми з азартними іграми та мікрокредитами?
📍 Як подолати залежності та формувати здорові фінансові звички?
📍 Як підготуватися до реінтеграції у цивільне життя з фінансової точки зору?
📍 Чи реально ветерану одразу після служби повернутися до роботи або відкрити бізнес?
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