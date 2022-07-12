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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:00

Як психологічні чинники підривають фінансову стійкість військових

Ставлення до грошей до та після мобілізації часто різниться. Через постійний стрес і розмитість майбутнього військові нерідко вдаються до імпульсивних витрат і ризикових інвестицій.

🔎 Що потрібно знати, аби уникнути психологічних пасток і необдуманих фінансових рішень — обговорюємо в новому випуску безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових».

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У цьому випуску ви почуєте:

📍 Які психологічні чинники впливають на фінансову поведінку?
📍 Чому серед військових поширені проблеми з азартними іграми та мікрокредитами?
📍 Як подолати залежності та формувати здорові фінансові звички?
📍 Як підготуватися до реінтеграції у цивільне життя з фінансової точки зору?
📍 Чи реально ветерану одразу після служби повернутися до роботи або відкрити бізнес?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:27

Як управляти бюджетом під час військової служби та після повернення

В умовах військової служби важливо знати, як ефективно управляти доходами й оптимізувати витрати. Це дасть змогу стабільно підтримувати сім’ю і мати подушку безпеки на перший період, під час реінтеграції в цивільне життя.

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Основні теми випуску:

🔸 Що таке бюджетування? Як вести бюджет в умовах служби
🔸 Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових
🔸 Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги
🔸 Перехід з військової служби до цивільного життя: нові категорії витрат і фінансова адаптація
🔸 Мобільні застосунки та інструменти для ведення бюджету

🔗Переглянути відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 24252627
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+ Додати
    тему
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