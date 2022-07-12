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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:00

Як психологічні чинники підривають фінансову стійкість військових

Ставлення до грошей до та після мобілізації часто різниться. Через постійний стрес і розмитість майбутнього військові нерідко вдаються до імпульсивних витрат і ризикових інвестицій.

🔎 Що потрібно знати, аби уникнути психологічних пасток і необдуманих фінансових рішень — обговорюємо в новому випуску безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових».

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У цьому випуску ви почуєте:

📍 Які психологічні чинники впливають на фінансову поведінку?
📍 Чому серед військових поширені проблеми з азартними іграми та мікрокредитами?
📍 Як подолати залежності та формувати здорові фінансові звички?
📍 Як підготуватися до реінтеграції у цивільне життя з фінансової точки зору?
📍 Чи реально ветерану одразу після служби повернутися до роботи або відкрити бізнес?

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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:27

Як управляти бюджетом під час військової служби та після повернення

В умовах військової служби важливо знати, як ефективно управляти доходами й оптимізувати витрати. Це дасть змогу стабільно підтримувати сім’ю і мати подушку безпеки на перший період, під час реінтеграції в цивільне життя.

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Основні теми випуску:

🔸 Що таке бюджетування? Як вести бюджет в умовах служби
🔸 Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових
🔸 Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги
🔸 Перехід з військової служби до цивільного життя: нові категорії витрат і фінансова адаптація
🔸 Мобільні застосунки та інструменти для ведення бюджету

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 16:21

Михайло Федоров

У Дії зʼявляться нові послуги та можливості для ветеранів

Разом з Міністерством ветеранів працюємо над новими цифровими сервісами для захисників і захисниць.

Що плануємо найближчим часом:

1. Опитування в Дії для визначення потреб ветеранів
2. Нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів
Також запустимо окремий профіль для захисників і захисниць у Дії. Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. У цьому профілі Дії будуть зібрані всі сервіси для ветеранів.

Також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:14

Фінансовий план для військового: навіщо потрібен і як скласти

У шостому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» розглядаємо, як фінансове планування допомагає військовим керувати грошима, передбачати ризики та уникати поширених помилок.

Зображення

Основні теми випуску:

✅ Що таке фінансовий план, яким він має бути
✅ Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення
✅ Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати
✅ Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти
✅ Як скласти план дій на випадок поранення чи загибелі, щоб захистити рідних

📌 Бонусом до відео ви отримаєте готовий шаблон фінансового плану, який легко зможете адаптувати до своїх потреб.

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Ірина_
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Kudrjavuy

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