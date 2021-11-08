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Торговий рахунок Prime
брокера RoboForex визнали...

Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:46

Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний брокер RoboForex отримав нагороду "Best Prime Trading Account (Global)" у рамках премії Ultimate Fintech Awards 2022.

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Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали найкращим на глобальному ринку
R2
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Belize.
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