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В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:54
Пропонуємо до обговорення:
За даними Google Trends, зацікавлення криптовалютами в Україні досягло свого піку. Кількість пошукових запитів українців, пов’язаних з цифровими активами, рекордно зросла.
Дивися повний текст В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні зростає — нещодавно був пік
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Додано: Сер 07 чер, 2023 07:54
Що точно активувалося, це злочинці, які під виглядом навчання інвестиціям, крадуть гроші нерозумних громадян.
Багаточисельні реклами криптоінвестицій заполонили інтернет.
Із півтора десятка разів спробував поспілкуватися з такими інвесторами. І жодного разу не потрапив на Не схему по викраданню грошей.
Те, що гугл бачить, як інвестиційний під'йом. Мені вбачається підвищення активності крадіїв і людей, що заводять аккаунти для інвестування таким злочинцям.
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myrfun
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