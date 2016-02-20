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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 20:46

Допоможіть оцінити

Монета номіналом в 1 гривню 2015 року. 70 років перемоги.
simonetsvictoria
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:24

Re: Допоможіть оцінити

simonetsvictoria написав:Монета номіналом в 1 гривню 2015 року. 70 років перемоги.
1 гривня.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 21:34

а де фото товару :)
greenozon
 
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