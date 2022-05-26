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Україна та Молдова відновлять
залізничне сполучення

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:59

Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення

Пропонуємо до обговорення:
Україна та Молдова домовилися відновити залізничне сполучення між двома країнами.

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Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:59

"Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС"
Импорт вместо экспорта - это уже пять. Но самая главная военная тайна, как Украине через эту ветку возить не только из Бессарабии при том, что после разрушения моста через Днестровский лиман Бессарабия от остальной Украины общей железной дороги не имеет.
moveton
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