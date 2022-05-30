Споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів.
Дивися повний текст
Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 чер, 2022 09:53
Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику
Додано: Суб 25 чер, 2022 09:54
в который раз убеждаюсь - заранее лучше ничего не платить
а при ВП пока штрафов или чего там нет - лучше вообще не платить
Додано: Нед 03 лип, 2022 21:47
я не пойму зачем возвращать денги уплоченые за газ в мае счет за газ и за доставку газа у меня был один а платить за доставку мы будем на тотже счет что платили за газ путь и возьмут переплату за доставку в следующем месяце
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|