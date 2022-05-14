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Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 чер, 2022 14:07
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки порахували, що повернення мита та податку на додану вартість на імпортні товари збільшать щомісячні доходи бюджету на 3,5 млрд грн.
Дивися повний текст Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки оцінили, скільки це принесе бюджету
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