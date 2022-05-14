RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Імпортне мито та ПДВ
повертаються: у Мінекономіки...

Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:07

Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки порахували, що повернення мита та податку на додану вартість на імпортні товари збільшать щомісячні доходи бюджету на 3,5 млрд грн.

Дивися повний текст
Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки оцінили, скільки це принесе бюджету
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98024
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з...
R2 » П'ят 10 чер, 2022 16:31
5 844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 16:01
espanol
У Мінекономіки розповіли, скільки в Україні залишилося...
R2 » Суб 14 тра, 2022 15:54
1 367
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 15:54
root
У Мінекономіки назвали 7 основних досягнень у 2021 році
R2 » П'ят 07 січ, 2022 10:13
2 253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 22:59
7553306

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.