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Імпортне мито та ПДВ
повертаються: у Мінекономіки...

Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:07

Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки порахували, що повернення мита та податку на додану вартість на імпортні товари збільшать щомісячні доходи бюджету на 3,5 млрд грн.

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Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки оцінили, скільки це принесе бюджету
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:08

Можно тількі посміятися. За авто 5% у ПФ платили а тепер не буде НІЧОГО... Цікаво через місяць таблицю порівняну побачити.
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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