RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Робота на літо: актуальні
вакансії для українців в Румунії

Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36

Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії

Пропонуємо до обговорення:
До Румунії після повномасштабного вторгнення рф виїхало понад 80 тисяч українців у пошуках тимчасового прихистку. Після пошуку житла, актуальним для них є питання працевлаштування.

Дивися повний текст
Робота на літо: актуальні вакансії для українців в Румунії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98028
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36

Это все работа для мужиков. Главный вопрос - как перейти границу.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Робота в Польщі: скільки платять працівникам...
R2 » П'ят 24 чер, 2022 22:50
3 346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 23:16
Gastarbaiter
Небезпечні борги за комуналку: за яку суму українців...
R2 » Чет 23 чер, 2022 12:58
6 250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 09:52
klimrose
86% українців, що поїхали, планують повернутися додому —...
R2 » Вів 14 чер, 2022 12:01
8 801
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 18:27
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2093)
26.06.2022 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.