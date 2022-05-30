Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України.
Дивися повний текст
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|