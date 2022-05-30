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Експерт розповів про «плюси»
скасування нульового...

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України.

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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
R2
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