Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України.
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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32
Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:36
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