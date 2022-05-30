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Експерт розповів про «плюси»
скасування нульового...

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України.

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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32

Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.
finuser519
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:36

Підтримайте будь ласка петицію, та поширте серед ваших друзів та знайомих https://petition.president.gov.ua/petition/144370
finuser519
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 12:08

  finuser519 написав:Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.

А мені якось не дуже шкода людей які "замовили собі авто до війни в порт Одеси".
По-перше вони як мінімум хитрожопі, по-друге бабки у них є.
andrijk777
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