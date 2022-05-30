Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.
finuser519 написав:Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.
А мені якось не дуже шкода людей які "замовили собі авто до війни в порт Одеси". По-перше вони як мінімум хитрожопі, по-друге бабки у них є.
andrijk777 Господи, что ты несешь. Автомобили из США и Канады всегда заказывали с доставкой в порт Одессы, потому-что это единственный порт в Украине где есть инфраструктура для разгрузки и растаможки автомобилей. Никто не знал, что начнется война. Люди чьи машины оказались в пути в этот момент попали на огромные деньги забирая свои машины из других портов где их была вынуждена выгрузить судоходная компания. Чаще всего это недорогие, вполне обычные машины с повреждениями. Это обычные люди, среди них не было олигархов.
eduard_k написав:andrijk777 Господи, что ты несешь, глупый. Автомобили из США и Канады всегда заказывали с доставкой в порт Одессы, потому-что это единственный порт в Украине где есть инфраструктура для разгрузки и растаможки автомобилей. Никто не знал, что начнется война. Люди чьи машины оказались в пути в этот момент попали на огромные деньги забирая свои машины из других портов где их была вынуждена выгрузить судоходная компания. Чаще всего это недорогие, вполне обычные машины с повреждениями. Это обычные люди, среди них не было олигархов.
Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
eduard_k написав:andrijk777 Господи, что ты несешь, глупый. Автомобили из США и Канады всегда заказывали с доставкой в порт Одессы, потому-что это единственный порт в Украине где есть инфраструктура для разгрузки и растаможки автомобилей. Никто не знал, что начнется война. Люди чьи машины оказались в пути в этот момент попали на огромные деньги забирая свои машины из других портов где их была вынуждена выгрузить судоходная компания. Чаще всего это недорогие, вполне обычные машины с повреждениями. Это обычные люди, среди них не было олигархов.
Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону