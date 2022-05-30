Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

Додано: Вів 28 чер, 2022 15:19

Faceless написав: andrijk777 написав: eduard_k написав: andrijk777

Господи, что ты несешь, глупый. Автомобили из США и Канады всегда заказывали с доставкой в порт Одессы, потому-что это единственный порт в Украине где есть инфраструктура для разгрузки и растаможки автомобилей. Никто не знал, что начнется война. Люди чьи машины оказались в пути в этот момент попали на огромные деньги забирая свои машины из других портов где их была вынуждена выгрузить судоходная компания. Чаще всего это недорогие, вполне обычные машины с повреждениями. Это обычные люди, среди них не было олигархов. Господи, что ты несешь, глупый. Автомобили из США и Канады всегда заказывали с доставкой в порт Одессы, потому-что это единственный порт в Украине где есть инфраструктура для разгрузки и растаможки автомобилей.Люди чьи машины оказались в пути в этот момент попали на огромные деньги забирая свои машины из других портов где их была вынуждена выгрузить судоходная компания. Чаще всего это недорогие, вполне обычные машины с повреждениями. Это обычные люди, среди них не было олигархов.

Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують. Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують. Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону

Чого ж не може? МожеАле не те гівно типа Равона чи Хавала чи ЧерріА Джип, Тойоту, ДжиЕмЕс чи Шевролет які й нові не продаються на нашому ринкуЧи продаються задорого, майже вдвічі вище від СШАНе всі собі везуть вхлам биті авто в тоталі з відірваними лонжеронами/дахом та з під «Камазу»Деякі купують й пошкарябані з відмітками «вандалізм» або «біохазард» після якихось дій полициянтів з наркоділками або латиносами//ніггерами-бандосами(кров та мізки у салону, труп пролежав у салону пару діб на сонці Техасу й таке)Такі ж авто продають відсотків так 90 сірих ділків у автосалонах неофіційних дилерів в УкраїніТа й офіційни цим займаються з певною гарантією від себе не від виробникаТак що прижали не тільки «бариг» що перли Q7-8/А8, X5-6-7, Гелики та 600ті свіжі у Закарпаття, а усіх, в кого з лютого щезли гроші у кишеняхНаприклад на Алясці та Гавайях з умов транспортування до Одеси до року, можна за безцінь було взяти і небиті авто за майже ціну добре битого, але не нове, а так 7-10річне, але яке краще нового корейця, наприклад пікап від Форда в люксової версії, чи той же УАЗік американський Рєнглєр, чи навіть Q5/7 чи Mercedes GLS350. Що й робили мої знайомі, один навіть два рази.