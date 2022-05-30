Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України.
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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
Пропонуємо до обговорення:
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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:32
Людей які, слухали обіцянки уряду про травневі "шашлики" замовили собі авто до війни в порт Одеси і через війну не отримали, вони стали заручниками ситуації, та рішення уряду України. Таких не багато 3000-5000 . Коли було прийнято рішення про нульове розмитнення авто ,люди, які мають сплачувати додаткові витрати за перенапраалення авто отримали пом'якшення свого становища. Але прийняти рішення про скасування нульового розмитнення авто не враховуючи цих людей, є порушенням вимог Конституції України та загальних принципів права , ...що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі ,водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони пом'якшують становище особи, що є загальновизнаним принципом права... Є достатньо різних рішень конституційного суду України на цю тему.
Додано: Нед 26 чер, 2022 19:36
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:08
А мені якось не дуже шкода людей які "замовили собі авто до війни в порт Одеси".
По-перше вони як мінімум хитрожопі, по-друге бабки у них є.
Додано: Вів 28 чер, 2022 04:26
andrijk777
Господи, что ты несешь. Автомобили из США и Канады всегда заказывали с доставкой в порт Одессы, потому-что это единственный порт в Украине где есть инфраструктура для разгрузки и растаможки автомобилей. Никто не знал, что начнется война. Люди чьи машины оказались в пути в этот момент попали на огромные деньги забирая свои машины из других портов где их была вынуждена выгрузить судоходная компания. Чаще всего это недорогие, вполне обычные машины с повреждениями. Это обычные люди, среди них не было олигархов.
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:43
Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:34
Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:57
Додано: Вів 28 чер, 2022 15:19
Чого ж не може? Може
Але не те гівно типа Равона чи Хавала чи Черрі
А Джип, Тойоту, ДжиЕмЕс чи Шевролет які й нові не продаються на нашому ринку
Чи продаються задорого, майже вдвічі вище від США
Не всі собі везуть вхлам биті авто в тоталі з відірваними лонжеронами/дахом та з під «Камазу»
Деякі купують й пошкарябані з відмітками «вандалізм» або «біохазард» після якихось дій полициянтів з наркоділками або латиносами//ніггерами-бандосами(кров та мізки у салону, труп пролежав у салону пару діб на сонці Техасу й таке)
Такі ж авто продають відсотків так 90 сірих ділків у автосалонах неофіційних дилерів в Україні
Та й офіційни цим займаються з певною гарантією від себе не від виробника
Так що прижали не тільки «бариг» що перли Q7-8/А8, X5-6-7, Гелики та 600ті свіжі у Закарпаття, а усіх, в кого з лютого щезли гроші у кишенях
Наприклад на Алясці та Гавайях з умов транспортування до Одеси до року, можна за безцінь було взяти і небиті авто за майже ціну добре битого, але не нове, а так 7-10річне, але яке краще нового корейця, наприклад пікап від Форда в люксової версії, чи той же УАЗік американський Рєнглєр, чи навіть Q5/7 чи Mercedes GLS350. Що й робили мої знайомі, один навіть два рази.
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