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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:47
andrijk777 написав: Faceless написав:
andrijk777 написав:Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону
Звичайні люди з салону авто не куплять.
А які? Незвичайні? І там і там люди звичайнісінькі. З битками зв'язуватися захоче не кожен, це скоріше вимушений крок, як купити авто дешевше (щоправда, не завжди вийде врешті навіть дешевше, ніж взяти б/у тут, але то вже нюанси). Або щось рідкісне, що тут так не знвйти. Але й з салону беруть звичайні люди, просто трохи з більшими статками.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 19:51
ScaryBee написав:Faceless звичайні люди битки не купують. І скоріше підуть в салон щось просте візьмуть, ніж посерйозніше, але в невідомому битому стані
Дурниці. Якраз битки найзвичайнісінкі й купують. Зазвичай ті, хто не взмозі взяти з салону навіть найпростіше, і думає, що вийде дешевше, ніж б/тут (насправді, зазвичай виходить стільки ж , але то вже в кожного свої погляди)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 20:06
Возвращение пошлин - безусловно правильное решение и, я думаю, после войны еще разберутся какому вредителю пришла мысль разрешить беспошлинный ввоз.
Нужны машины для фронта? Дык пожалуйста, ввозите без пошлин. Но только на учет их ставить не позволяйте(или выдавайте какие-нибудь военные номера, с которыми нельзя продать авто)
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:56
Faceless написав:
ScaryBee написав:Faceless звичайні люди битки не купують. І скоріше підуть в салон щось просте візьмуть, ніж посерйозніше, але в невідомому битому стані
Дурниці. Якраз битки найзвичайнісінкі й купують. Зазвичай ті, хто не взмозі взяти з салону навіть найпростіше, і думає, що вийде дешевше, ніж б/тут (насправді, зазвичай виходить стільки ж , але то вже в кожного свої погляди)
зовсім не дурниці. Для людини, що не розбирається в техніці, зв'язуватися з бу техннікою - це гра в рулетку.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:07
Faceless написав: andrijk777 написав: Faceless написав:andrijk777
Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону
Звичайні люди з салону авто не куплять.
А які? Незвичайні? І там і там люди звичайнісінькі. З битками зв'язуватися захоче не кожен, це скоріше вимушений крок, як купити авто дешевше (щоправда, не завжди вийде врешті навіть дешевше, ніж взяти б/у тут, але то вже нюанси). Або щось рідкісне, що тут так не знвйти. Але й з салону беруть звичайні люди, просто трохи з більшими статками.
Багаті.
Моя логіка проста: В Україні купляють приблизно 80-100 тисяч авто. Населення 32-40 лямів. Тобто нове авто купляє 1 людина з 400. За 10 років - 1 людина з 40. Назвати цю людину "звичайною" я не можу.
А так да, на вулиці купа крутих новеньких авто з салону.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:38
andrijk777 написав:
Моя логіка проста: В Україні купляють приблизно 80-100 тисяч авто. Населення 32-40 лямів. Тобто нове авто купляє 1 людина з 400. За 10 років - 1 людина з 40. Назвати цю людину "звичайною" я не можу.
Дивна логіка. Не всім взагалі треба те авто. А хто тоді ті, хто купує житло, отой звичайнісінькій масовий економ, який в середньому куди дорожче за бюджетне авто? Теж багаті? Олігархи прям а панельках 40 метрів.
ScaryBee написав:
Для людини, що не розбирається в техніці, зв'язуватися з бу техннікою - це гра в рулетку.
По-перше, є чимало простих людей, що щось таки тямлять в техніці. По-друге, "грою в рулетку" у нас багато хто бавиться, це з них не робить особливих - за 3-5 тис дол взяти старий корч бажаючих насправді повно
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