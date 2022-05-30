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Експерт розповів про «плюси»
скасування нульового...

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:47

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

andrijk777 написав:
  Faceless написав:
andrijk777 написав:Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону

Звичайні люди з салону авто не куплять.


А які? Незвичайні? І там і там люди звичайнісінькі. З битками зв'язуватися захоче не кожен, це скоріше вимушений крок, як купити авто дешевше (щоправда, не завжди вийде врешті навіть дешевше, ніж взяти б/у тут, але то вже нюанси). Або щось рідкісне, що тут так не знвйти. Але й з салону беруть звичайні люди, просто трохи з більшими статками.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:51

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

ScaryBee написав:Faceless звичайні люди битки не купують. І скоріше підуть в салон щось просте візьмуть, ніж посерйозніше, але в невідомому битому стані
Дурниці. Якраз битки найзвичайнісінкі й купують. Зазвичай ті, хто не взмозі взяти з салону навіть найпростіше, і думає, що вийде дешевше, ніж б/тут (насправді, зазвичай виходить стільки ж , але то вже в кожного свої погляди)
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:06

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

Возвращение пошлин - безусловно правильное решение и, я думаю, после войны еще разберутся какому вредителю пришла мысль разрешить беспошлинный ввоз.
Нужны машины для фронта? Дык пожалуйста, ввозите без пошлин. Но только на учет их ставить не позволяйте(или выдавайте какие-нибудь военные номера, с которыми нельзя продать авто)
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 16:56

  Faceless написав:
ScaryBee написав:Faceless звичайні люди битки не купують. І скоріше підуть в салон щось просте візьмуть, ніж посерйозніше, але в невідомому битому стані
Дурниці. Якраз битки найзвичайнісінкі й купують. Зазвичай ті, хто не взмозі взяти з салону навіть найпростіше, і думає, що вийде дешевше, ніж б/тут (насправді, зазвичай виходить стільки ж , але то вже в кожного свої погляди)

зовсім не дурниці. Для людини, що не розбирається в техніці, зв'язуватися з бу техннікою - це гра в рулетку.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:07

  Faceless написав:
andrijk777 написав:
  Faceless написав:andrijk777
Я війну не починав. І ти також не притворяйся. "Звичайні люди" з США і Канади авто не заказують.
Хм, а хто замовляє? Якраз ті, хто не може дозволити собі взяти з салону

Звичайні люди з салону авто не куплять.


А які? Незвичайні? І там і там люди звичайнісінькі. З битками зв'язуватися захоче не кожен, це скоріше вимушений крок, як купити авто дешевше (щоправда, не завжди вийде врешті навіть дешевше, ніж взяти б/у тут, але то вже нюанси). Або щось рідкісне, що тут так не знвйти. Але й з салону беруть звичайні люди, просто трохи з більшими статками.

Багаті.
Моя логіка проста: В Україні купляють приблизно 80-100 тисяч авто. Населення 32-40 лямів. Тобто нове авто купляє 1 людина з 400. За 10 років - 1 людина з 40. Назвати цю людину "звичайною" я не можу. :(
А так да, на вулиці купа крутих новеньких авто з салону. :D
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:38

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

  andrijk777 написав:Моя логіка проста: В Україні купляють приблизно 80-100 тисяч авто. Населення 32-40 лямів. Тобто нове авто купляє 1 людина з 400. За 10 років - 1 людина з 40. Назвати цю людину "звичайною" я не можу.

Дивна логіка. Не всім взагалі треба те авто. А хто тоді ті, хто купує житло, отой звичайнісінькій масовий економ, який в середньому куди дорожче за бюджетне авто? Теж багаті? Олігархи прям а панельках 40 метрів.
  ScaryBee написав:Для людини, що не розбирається в техніці, зв'язуватися з бу техннікою - це гра в рулетку.

По-перше, є чимало простих людей, що щось таки тямлять в техніці. По-друге, "грою в рулетку" у нас багато хто бавиться, це з них не робить особливих - за 3-5 тис дол взяти старий корч бажаючих насправді повно
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:23

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Моя логіка проста: В Україні купляють приблизно 80-100 тисяч авто. Населення 32-40 лямів. Тобто нове авто купляє 1 людина з 400. За 10 років - 1 людина з 40. Назвати цю людину "звичайною" я не можу.

Дивна логіка. Не всім взагалі треба те авто. А хто тоді ті, хто купує житло, отой звичайнісінькій масовий економ, який в середньому куди дорожче за бюджетне авто? Теж багаті? Олігархи прям а панельках 40 метрів.

В Україні мізерна кількість людей які мають достатньо грошей на авто/бензин і не мають авто.
Немає б/у житла за 3000 у.е. А авто є.
Житло також купляють не бідні, але житло це базова потреба. На житло скидаються всією родиною, їдуть за кордон заради житла і т.д.
Взагалі не розумію чому ви спорите зі статистикою? Я ж привів статистику по авто.
По житлу статистика інша. Його купляють набагато більше людей. Відповідно покупець житла - більш-менш звичайна людина.
І до чого тут ціна?? Золоте кольє дешевше ніж б/у авто, але купляють кольє тільки багаті.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 16:52

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

andrijk777 написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Моя логіка проста: В Україні купляють приблизно 80-100 тисяч авто. Населення 32-40 лямів. Тобто нове авто купляє 1 людина з 400. За 10 років - 1 людина з 40. Назвати цю людину "звичайною" я не можу.

Дивна логіка. Не всім взагалі треба те авто. А хто тоді ті, хто купує житло, отой звичайнісінькій масовий економ, який в середньому куди дорожче за бюджетне авто? Теж багаті? Олігархи прям а панельках 40 метрів.

В Україні мізерна кількість людей які мають достатньо грошей на авто/бензин і не мають авто.
Немає б/у житла за 3000 у.е. А авто є.
Житло також купляють не бідні, але житло це базова потреба. На житло скидаються всією родиною, їдуть за кордон заради житла і т.д.
Взагалі не розумію чому ви спорите зі статистикою? Я ж привів статистику по авто.
По житлу статистика інша. Його купляють набагато більше людей. Відповідно покупець житла - більш-менш звичайна людина.
І до чого тут ціна?? Золоте кольє дешевше ніж б/у авто, але купляють кольє тільки багаті.


А звідки ви взяли що тих, хто може дозволити собі авто, але не купує, мізерна кількість? Теж зі статистики?
На тему "багатих" власників авто. В Києві більше МІЛЬЙОНА автомобілів. Авто є майже у кожного третього. Ви їх до багатих записуєте? Хотілося б, звісно, щоб у нас був такий прошарок багатих, але, нажаль, це не так, це звичайні пересічні громадяни
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:09

  Faceless написав:На тему "багатих" власників авто. В Києві більше МІЛЬЙОНА автомобілів. Авто є майже у кожного третього. Ви їх до багатих записуєте? Хотілося б, звісно, щоб у нас був такий прошарок багатих, але, нажаль, це не так, це звичайні пересічні громадяни

Ні. Я(ми) ж говорили про НОВІ авто.
Ще раз: до багатих я записую тих хто купляє НОВЕ авто.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 30 чер, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:16

  Faceless написав:А звідки ви взяли що тих, хто може дозволити собі авто, але не купує, мізерна кількість? Теж зі статистики?

Не просто "може дозволити собі авто", а "може дозволити собі авто без впливу на свій фінансовий стан".
Наприклад я маю 20К. Я можу купити авто і возити свою дупу або квартиру і здавати її в оренду.
Якщо я багатий: я куплю авто і буду возити свою дупу.
Якщо я небагатий: я куплю квартиру і буду заробляти на оренді.
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