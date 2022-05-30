RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт розповів про «плюси»
скасування нульового...

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:42

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

А если так - вы купите американца, допустим Тойоту Фораннер 2013 года за эту двадцатку, с таможней, ремонтом и само собой накрутками от аукциона до брокеров, и катаясь, выставите этот аналог 150го Прадо за 23-25, при том что Прадо наши жлобы и по 40000 могут продавать, хорошо натерев тряпочкой с воском(и скрутив пробег попутно)?
Это сделает богач или бедняк?
А есть тьма других авто там на копартах
Те что у нас новые продавались за баснословные две-три цены от США
барабашов
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 71 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки отримає український бюджет після скасування...
R2 » Пон 27 чер, 2022 13:00
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 13:00
moveton
Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати... 1, 2
R2 » Чет 16 чер, 2022 16:45
17 1597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 14:33
andrijk777
Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін...
R2 » Пон 30 тра, 2022 21:14
2 409
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 тра, 2022 21:23
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.